Türkiye 2-1 Azerbaycan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A Milli Takım geriden gelerek kazandı!

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye'nin Azerbaycan'ı 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Güneş, sakatlanarak oyuna devam edemeyen futbolcular Altay Bayındır ve Halil Akbunar ile ilgili de konuştu.