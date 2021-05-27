27 Mayıs 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Türkiye 2-1 Azerbaycan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A Milli Takım geriden gelerek kazandı!

Geriden gelerek kazandık! Millilerden iyi prova
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

'nde 3 maçta 7 puan toplayan , başarılı grafiğini 'nda da sürdürmek istiyor. Antalya'da için kampa giren ay-yıldızlılar, ile özel maçta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi millilerimiz ve 'ın golleriyle 2-1 kazandı ve ilk ciddi sınavından galibiyetle ayrıldı.

() için çalışmalarına Antalya'da girdiği kampla devam eden 'ımız, hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ay-yıldızlı takımımız 1-0 geriye düşmesine karşın 2-1 kazandı.

A Milli Takım'ımızın gollerini 34. dakikada ve 45'te kaydetti. 'ın tek golü ise 28. dakikada 'dan geldi.

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MİLLİ TAKIM'DA ÇİFTE SAKATLIK!

Mücadelede 73. dakikada ve 84'te sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN SİFTAH!

İlk kez ay-yıldızlı formayı terleten Halil Dervişoğlu, çıktığı ilk maçta ilk golüne imza attı.

TRİBÜNDE 400 DAVETLİ

A Milli Takım'ın, Azerbaycan ile oynadığı maçta tribünlerde 400 davetli yer aldı.

UEFA'dan alınan izinle tribünlere gelen 400 taraftara, TFF tarafından Türk bayrakları da verildi.

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MAÇTAN DAKİKALAR!

6. dakikada milli takım gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı kornerde, arka tarafa açılan topa Kaan Ayhan kafayı vurdu. Savunmadan dönen topa, ceza sahası önünde bekleyen Orkun bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

GOL! 28. dakikada Azerbaycan öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Abbas Hüseynov'un ceza sahasına yerden gönderdiği pasta, Makhmudov plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın üzerinden filelere gönderdi: 0-1.

32. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasını ceza sahası önünde kontrol eden İbrahimli, bekletmeden pasını ceza sahasındaki Sheydaev'e attı. Bu oyuncunun dönerek vuruşunda, kaleci Altay ayaklarıyla gole izin vermedi.

GOL! 34. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Orkun Kökçü'nün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Halil Dervişoğlu, kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

44. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortayı savunma kafa ile ceza sahası dışına gönderdi. Topu önünde bulan Orkun, ayak içiyle sert vurdu, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL! 45. dakikada milli takım öne geçti. Cengiz'in sağ kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken topa penaltı noktası üzerinde Merih vurdu. Kaleciden dönen topa altıpas içinde ayak koyan Kaan Ayhan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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49. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Alasgarov'un kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan oyun alanına döndü.

80. dakikada ceza yayı önünden Enes Ünal'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarla üstten auta gitti.

90. dakikada Efecan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Balayev'de kaldı.

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