27 Mayıs 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: Şenol Güneş Türkiye-Azerbaycan maçı sonrası konuştu! Altay Bayındır ve Halil Akbunar...

Güneş'ten sakatlık açıklaması! Altay ve Halil...
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü , 'nin 'ı 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Güneş, sakatlanarak oyuna devam edemeyen futbolcular ve ile ilgili de konuştu.

EURO 2020'ye hazırlanan A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında karşılaştığı 'ın Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlıların teknik direktörü , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 'a konuşan Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"YENİ ARKADAŞLARIMIZI GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Yarı tatil, yarı hazırlık dönemini yaşıyoruz. Bu anlamda yeni arkadaşlarımızı görmek istiyoruz. Birçok konuyu değerlendirerek antrenmanları değerlendiriyoruz, bazılarını riske etmiyoruz, bazılarının üstüne gidiyoruz."

"BU TİP MAÇLARI OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

"Tatil havasında bu tip maçları oynamak kolay değil. Son durumu, 1 Haziran'da kadro olarak açıklayacağız. Rakibimiz, son 3 maçına kadar zor mağlup olan bir takımdı. Zaman zaman iyi çıktılar, bizi zorladılar. Biz de başlarda hata yaptık."

"Tarihimizde ilk defa galibiyet - mağlubiyet derecemizde öne geçtik."

ALTAY VE HALİL'İN SON DURUMLARI

"'ın sakatlığı darbeye bağlı. Bağlarda bir şey var mı bakacağız. Ciddi olmamasını umuyorum. 'ınki de darbeye bağlı, onunki ciddi değil. İkisine de geçmiş olsun diliyorum."

Güneş'ten sakatlık açıklaması! Altay ve Halil...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Geriden gelerek kazandık! Millilerden iyi prova Geriden gelerek kazandık! Millilerden iyi prova
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Sahayı sedyeyle terk etti A Milli Takım'da sakatlık şoku! Sahayı sedyeyle terk etti
Altay Bayındır sakatlandı! Maça devam edemedi Altay Bayındır sakatlandı! Maça devam edemedi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör