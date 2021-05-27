EURO 2020'ye hazırlanan A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında karşılaştığı Azerbaycan'ın Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"YENİ ARKADAŞLARIMIZI GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Yarı tatil, yarı hazırlık dönemini yaşıyoruz. Bu anlamda yeni arkadaşlarımızı görmek istiyoruz. Birçok konuyu değerlendirerek antrenmanları değerlendiriyoruz, bazılarını riske etmiyoruz, bazılarının üstüne gidiyoruz."

"BU TİP MAÇLARI OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

"Tatil havasında bu tip maçları oynamak kolay değil. Son durumu, 1 Haziran'da kadro olarak açıklayacağız. Rakibimiz, son 3 maçına kadar zor mağlup olan bir takımdı. Zaman zaman iyi çıktılar, bizi zorladılar. Biz de başlarda hata yaptık."

"Tarihimizde ilk defa galibiyet - mağlubiyet derecemizde öne geçtik."

ALTAY VE HALİL'İN SON DURUMLARI

"Halil Akbunar'ın sakatlığı darbeye bağlı. Bağlarda bir şey var mı bakacağız. Ciddi olmamasını umuyorum. Altay'ınki de darbeye bağlı, onunki ciddi değil. İkisine de geçmiş olsun diliyorum."

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