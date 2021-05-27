Son dakika spor haberleri: Şenol Güneş Türkiye-Azerbaycan maçı sonrası konuştu! Altay Bayındır ve Halil Akbunar...
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye'nin Azerbaycan'ı 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Güneş, sakatlanarak oyuna devam edemeyen futbolcular Altay Bayındır ve Halil Akbunar ile ilgili de konuştu.
EURO 2020'ye hazırlanan A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında karşılaştığı Azerbaycan'ın Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Güneş'in açıklamaları şu şekilde:
"YENİ ARKADAŞLARIMIZI GÖRMEK İSTİYORUZ"
"Yarı tatil, yarı hazırlık dönemini yaşıyoruz. Bu anlamda yeni arkadaşlarımızı görmek istiyoruz. Birçok konuyu değerlendirerek antrenmanları değerlendiriyoruz, bazılarını riske etmiyoruz, bazılarının üstüne gidiyoruz."
"BU TİP MAÇLARI OYNAMAK KOLAY DEĞİL"
"Tatil havasında bu tip maçları oynamak kolay değil. Son durumu, 1 Haziran'da kadro olarak açıklayacağız. Rakibimiz, son 3 maçına kadar zor mağlup olan bir takımdı. Zaman zaman iyi çıktılar, bizi zorladılar. Biz de başlarda hata yaptık."
"Tarihimizde ilk defa galibiyet - mağlubiyet derecemizde öne geçtik."
ALTAY VE HALİL'İN SON DURUMLARI
"Halil Akbunar'ın sakatlığı darbeye bağlı. Bağlarda bir şey var mı bakacağız. Ciddi olmamasını umuyorum. Altay'ınki de darbeye bağlı, onunki ciddi değil. İkisine de geçmiş olsun diliyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig