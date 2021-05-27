27 Mayıs 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Halil Akbunar Türkiye-Azerbaycan maçında sakatlandı!

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Sahayı sedyeyle terk etti
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

(EURO 2020) için ilk ciddi provasına ile oynadığı özel maçla çıkan 'da , 84. dakikada sakatlanarak oyun dışı kaldı.

EURO 2020'ye hazırlanan 'mız, 'nda oynanan hazırlık maçında ile karşı karşıya geldi.

'ımızda 'ın ardından bir sakatlık şoku daha yaşandı.

Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından da sakatlanarak oyundan çıktı.

84. dakikada rakibinin sert müdahalesi ile yerde kalan 27 yaşındaki futbolcu sahayı sedye ile terk etti.

Halil'in yerine oyuna dahil oldu.

(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır)

Altay Bayındır sakatlandı! Maça devam edemedi haberin devamı

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