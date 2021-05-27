Son dakika spor haberi: Halil Akbunar Türkiye-Azerbaycan maçında sakatlandı!

EURO 2020'ye hazırlanan A Milli Futbol Takımı'mız, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.

A Milli Takım'ımızda Altay Bayındır'ın ardından bir sakatlık şoku daha yaşandı.

Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından Halil Akbunar da sakatlanarak oyundan çıktı.

84. dakikada rakibinin sert müdahalesi ile yerde kalan 27 yaşındaki futbolcu sahayı sedye ile terk etti.

Halil'in yerine oyuna Ozan Tufan dahil oldu.

(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır)

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