27 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Halil Akbunar Türkiye-Azerbaycan maçında sakatlandı!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) için ilk ciddi provasına Azerbaycan ile oynadığı özel maçla çıkan A Milli Takım'da Halil Akbunar, 84. dakikada sakatlanarak oyun dışı kaldı.
EURO 2020'ye hazırlanan A Milli Futbol Takımı'mız, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.
A Milli Takım'ımızda Altay Bayındır'ın ardından bir sakatlık şoku daha yaşandı.
Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından Halil Akbunar da sakatlanarak oyundan çıktı.
84. dakikada rakibinin sert müdahalesi ile yerde kalan 27 yaşındaki futbolcu sahayı sedye ile terk etti.
Halil'in yerine oyuna Ozan Tufan dahil oldu.
(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır)
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