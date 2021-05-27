Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Azerbaycan maçı yorumu! "Şampiyonluğa doğru gideceğiz"

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ımız, Azerbaycan ile özel maçta karşılaştı ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Türkiye-Azerbaycan maçının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Milli takımımız şampiyonluğa doğru gidecek." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Şampiyonu öncesi iki kardeş takımın benim memleketi Alanya'da hazırlık maçı yapmasından memnun olduğunu belirterek, "Bugün gerçekten iyi bir hazırlık maçı oldu. Azerbaycan Milli Takımı'nı da çok iyi gördük. Mücadele eden bir takım. Milli Takımımız da inşallah Avrupa Şampiyonası'nda önce gruplardan çıkıp sonra şampiyonluğa doğru gidecek. Şenol hocamızın liderliğinde takımımıza güveniyoruz. Bugün iyi bir hazırlık maçımız oldu. Takımımızda formda, iyi mücadele etti. Sonuçta bir millet iki devlete yakışır bir hazırlık maçı oldu. Ayrıca bazı maçlarımızı da Azerbaycan'da oynayacağız. Kardeş takım Azerbaycan'ın da milli takımımıza uğurlu geleceğine inanıyoruz. Bugün az sayıda seyirci vardı. Alanyalı seyircilere özellikle teşekkür ediyorum. Hem Türkiye hem de Azerbaycan lehine tezahürat yaptılar" diye konuştu.

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