28 Mayıs 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Azerbaycan maçı yorumu! "Şampiyonluğa doğru gideceğiz"

Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan maçı yorumu!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ımız, ile özel maçta karşılaştı ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Türkiye-Azerbaycan maçının ardından Dışişleri Bakanı açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Milli takımımız şampiyonluğa doğru gidecek." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı öncesi iki kardeş takımın benim memleketi Alanya'da hazırlık maçı yapmasından memnun olduğunu belirterek, "Bugün gerçekten iyi bir hazırlık maçı oldu. 'nı da çok iyi gördük. Mücadele eden bir takım. Milli Takımımız da inşallah 'nda önce gruplardan çıkıp sonra şampiyonluğa doğru gidecek. Şenol hocamızın liderliğinde takımımıza güveniyoruz. Bugün iyi bir hazırlık maçımız oldu. Takımımızda formda, iyi mücadele etti. Sonuçta bir millet iki devlete yakışır bir hazırlık maçı oldu. Ayrıca bazı maçlarımızı da 'da oynayacağız. Kardeş takım Azerbaycan'ın da milli takımımıza uğurlu geleceğine inanıyoruz. Bugün az sayıda seyirci vardı. Alanyalı seyircilere özellikle teşekkür ediyorum. Hem Türkiye hem de Azerbaycan lehine tezahürat yaptılar" diye konuştu.

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