Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kardeş Azerbaycan ile A Milli Futbol Takımı arasında dostça, kardeşçe bir maç izlediklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Tabi takımımız bu manada Antalya'da kampını sürdürüyor, futbolcularımız, hocamızla, federasyonumuzla beraber. Bakanımız da sağ olsun yanımızdaydılar. Hamdolsun güzel bir atmosfer var, hava var, inanç var. İnşallah şampiyonada millilerimiz bizi gururla temsil edecekler, ona inanıyoruz. Tabi aynı zamanda Azerbaycan Federasyon Başkanımız Rövnak Abdullayev beyefendide birlikteydi. Ona da teşekkür ediyoruz. Azerbaycan, Türkiye kardeşliği inşallah ilelebet devam edecek. Ben bu vesileyle tüm sporculara, teknik ekiplere de teşekkür ediyorum" dedi.

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