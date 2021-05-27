Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Türkiye-Azerbaycan maçı sonrası konuştu! "Kardeşliğimiz ilelebet devam edecek"
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) için ilk ciddi provasına çıkan A Milli Takım, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Türkiye-Azerbaycan mücadelesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Azerbaycan, Türkiye kardeşliği inşallah ilelebet devam edecek" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kardeş Azerbaycan ile A Milli Futbol Takımı arasında dostça, kardeşçe bir maç izlediklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Tabi takımımız bu manada Antalya'da kampını sürdürüyor, futbolcularımız, hocamızla, federasyonumuzla beraber. Bakanımız da sağ olsun yanımızdaydılar. Hamdolsun güzel bir atmosfer var, hava var, inanç var. İnşallah şampiyonada millilerimiz bizi gururla temsil edecekler, ona inanıyoruz. Tabi aynı zamanda Azerbaycan Federasyon Başkanımız Rövnak Abdullayev beyefendide birlikteydi. Ona da teşekkür ediyoruz. Azerbaycan, Türkiye kardeşliği inşallah ilelebet devam edecek. Ben bu vesileyle tüm sporculara, teknik ekiplere de teşekkür ediyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig