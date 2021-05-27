28 Mayıs 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Türkiye-Azerbaycan maçı sonrası konuştu! "Kardeşliğimiz ilelebet devam edecek"

Kasapoğlu'ndan Azerbaycan yorumu! Kardeşliğimiz ilelebet devam edecek
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

() için ilk ciddi provasına çıkan , karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. -Azerbaycan mücadelesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Azerbaycan, Türkiye kardeşliği inşallah ilelebet devam edecek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı , Kardeş Azerbaycan ile A Milli Futbol Takımı arasında dostça, kardeşçe bir maç izlediklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Tabi takımımız bu manada 'da kampını sürdürüyor, futbolcularımız, hocamızla, federasyonumuzla beraber. Bakanımız da sağ olsun yanımızdaydılar. Hamdolsun güzel bir atmosfer var, hava var, inanç var. İnşallah şampiyonada millilerimiz bizi gururla temsil edecekler, ona inanıyoruz. Tabi aynı zamanda Azerbaycan Federasyon Başkanımız beyefendide birlikteydi. Ona da teşekkür ediyoruz. Azerbaycan, kardeşliği inşallah ilelebet devam edecek. Ben bu vesileyle tüm sporculara, teknik ekiplere de teşekkür ediyorum" dedi.

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