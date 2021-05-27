27 Mayıs 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: Halil Dervişoğlu Türkiye-Azerbaycan maçında siftah yaptı! İlk maçında ilk gol

Halil Dervişoğlu siftah yaptı! İlk maçında ilk gol
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

Son dakika spor haberleri: 2020/2021 sezonunun ikinci yarısında 'da kiralık olarak forma giyen ve transferin gözdesi olan , formasıyla ile çıktığı ilk maçta gol atarak siftah yaptı.

öncesi hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı'mız, 'da ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0'lık Azerbaycan üstünlüğüyle devam ederken, ile ilk maçına çıkan , 40. dakikada attığı kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi.

21 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım ile çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forması giyen ve transferin gözde isimlerinden olan golcü futbolcuyla sarı-kırmızılı takımın yanı sıra ve da ilgileniyor.

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