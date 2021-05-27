27 Mayıs 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Türkiye-Azerbaycan maçında Altay Bayındır sakatlandı! Maça devam edemedi

Altay Bayındır sakatlandı! Maça devam edemedi
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

için çalışmalarını sürdüren A Milli Takım'ımız, ile karşılaştı. Mücadelede 73. dakikada sakatlanarak yerini 'a bıraktı.

2020 Avrupa Şampiyonası'na () için çalışmalarını sürdüren A Milli Takım'ımız, ile hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Sezonun bitiminin ardından ilk ciddi provasına çıkan ay-yıldızlı takımda , 73. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

23 yaşındaki file bekçisinin yerine oyuna dahil oldu.

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