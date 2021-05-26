26 Mayıs 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Rıdvan Yılmaz iddialı konuştu! "Kalıcı olmak için elimden geleni yapacağım"

Rıdvan iddialı konuştu! Elimden geleni yapacağım
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

2020 (EURO 2020) öncesinde çalışmalarını sürdüren , ile hazırlık maçı yapacak. Ay-yıldızlılarda , basın toplantısında konuştu ve kalıcı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

İlk kez forması giyecek olan , 'e verdiği şans için teşekkür ederek, "Şenol hocam beni burada ağırladığı için çok mutluyum. Bana şans verdiği, forma çok mutluyum. Takımın en genciyim ve bu formayı en iyi şekilde terletmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"BURADA KALICI OLMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

A Milli Takım'da kalıcı olmak adına elinden geleni yapacağını söyleyen genç sol bek, "O zamanlar daha küçüktüm. Futbolu spor olarak yapıyordum. O zamanlar buralara gelmek için hayal kuruyordum. Hayallerimin birçoğunu gerçekleştirdim. Ama hayatım daha yeni başlıyor. Önemli olan buralara gelmek değil buralarda kalıcı olmak. Burada kalıcı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

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"ONLARLA BİRLİKTE OYNAYABİLECEĞİM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

'daki önemli isimlerle beraber oynayacağı için heyecanlı olduğunu da dile getiren Rıdvan Yılmaz, "Sonuç olarak özgüven çok önemli. Ağabeylerimiz ve ben çok iyi hazırlandık. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ülkemizi 'nda en iyi şekilde temsil edeceğiz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepsi çok iyi yerlerde forma terletiyor. Onlarla birlikte oynayabileceğim için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

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