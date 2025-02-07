SURVIVOR 2025 DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? | Ekranların fenomen yarışması Survivor 2025, All Star - Gönüllüler formatıyla izleyicileri yine ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Adada rekabet her geçen gün kızışırken, yarışmacılar dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına girmemek için ter döküyor. Survivor tutkunları, "7 Şubat 2025 Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusunun yanıtını büyük bir merakla araştırıyor. İşte Survivor 2025 son bölümünde yaşananlar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 7 ŞUBAT 2025?
Survivor 2025 yarışmasının 7 Şubat Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Haberimiz Survivor 2025 son bölümün kazananı belli olduktan sonra güncellenecektir.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
7 Şubat Cuma günü yayınlanan Survivor 2025 dokunulmazlık mücadelesi eleme adayı olan yarışmacı henüz belli olmadı.