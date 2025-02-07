SURVIVOR 2025 SON BÖLÜM | Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi yarışmacı eleme adayı oldu? Survivor 2025 kazananı...

Survivor 2025 All Star - Gönüllüler mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar, adada kalma sürelerini uzatmak için dokunulmazlık oyunlarında kıyasıya rekabet ediyor. 7 Şubat 2025 Cuma günü oynanan dokunulmazlık oyununda, takımlar arasında büyük bir çekişme yaşandı. Mücadele sonunda, kazanan takım ise televizyonseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi yarışmacı eleme adayı oldu? İşte Survıvor 2025 son bölümü hakkında merak edilen detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2025- 16:50 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025- 16:50