Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatan Annem Ankara, Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan dizi izleyicilerin ilgisini çekiyor. Annem Ankara yeni bölüm fragmanı, Kanal D Annem Ankara dizisi 9. bölüm fragmanı izle sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

Tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatan Annem Ankara dizisi izleyiciden büyük ilgi gördü. Zengin oyuncu kadrosuyla göz kamaştıran dizinin başrolünde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsur yer alıyor. Annem Ankara yeni bölüm fragmanı, Kanal D Annem Ankara dizisi 9. bölüm fragmanı izle sorgularının yanıtı haberimizde...

ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ANNEM ANKARA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Hasan, Nazan'la alakalı görülen davada hem karakolda hem de mahkemede verdiği ifade de olayın tamamen kaza olduğunu söyleyip Nazan'ı savunur. Hasan'ın bu beklenmedik hamlesinden sonra Zuhal'in tepkisi çok sert olacaktır. Ev sahibiyle yaşanan yanlış anlama sonucu ay başında evsiz kalacak olan Zuhal, yeni bir ev arayışına girer. Aysel kızı Aslı'yla birlikte Vahide'nin yanına yerleşir. Vahide'nin yalnız kalmaması için çabalayan Aysel, kardeşinin büyük bir sırrı olduğunu keşfeder. Suphi Mesude ile olan arkadaşlığını ilerletmek ister. Herkes yeni yıl heyecanı yaşarken Hasan ise zor bir sürece girer.

ANNEM ANKARA KONUSU NEDİR?

Tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatmaya hazırlanan 'Annem Ankara' etkileyici atmosferiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Dizinin ilk bölümünde öğrendiği haberle dünyası başına yıkılan Zuhal, hayatı tamamen çocuklarının geleceği için sıfırdan düzene sokmaya çabalar. Zuhal'in mücadelelerle dolu yolculuğundaki en büyük sığınağı evlatları olur.

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Faruk Teber oturuyor.

ANNEM ANKARA OYUNCULARI

Yakın bir geçmişte, bilindik bir hikayeyi naif ve bir o kadar çarpıcı şekilde işleyen 'Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. 'Annem Ankara'nın güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.