Can Borcu yeni bölüm fragmanı | atv Can Borcu 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

atv ekranlarında yayına başlayan Can Borcu dizisi, yeni bölümüyle izleyicilerden yine tam puan aldı. Avukat Mehmet'in, eşinin ölümünün ardından kızıyla arasındaki bağları yeniden inşa etmek isterken karşılaştığı zorlukları, yasak aşkları, ihtirasları ve içsel çatışmaları anlatan dizinin 6. bölüm fragmanı merak ediliyor. İşte detaylar...

Can Borcu 6. bölüm fragmanı izle | Başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin paylaştığı atv'nin yeni dizisi Can Borcu, yeni bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi. Aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde ele alan dizi, dramatik öyküsüyle diziseverlerin beğenisini topladı. Yeni bölümün ardından 6. bölüm fragmanı araştırılan Can Borcu'nun yeni bölüm bilgilerini sizler için derledik.

CAN BORCU 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE CAN BORCU TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CAN BORCU GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Handan, Mehmet'in itirafı sonrası çok öfkelenir. Her ne kadar kocasının intihar etmiş olabileceğini düşünmüş olsa da Mehmet'in bunca zaman bu bilgiyi saklayıp, ailesiyle yakınlık kurmasını kaldıramaz. O öfke ve sinirle Mehmet'i ihbar etmek için karakola gider. Ama, çocuklarının bu olaydan kötü etkileneceğini düşünerek son anda vazgeçer.

Mehmet'in okul ücretlerini ödediğini öğrenen Defne bu bilgiyi ablasıyla paylaşınca Yasemin bu duruma çok kızar ve hesap sormak için Mehmet'in şirketine gider. Ama işler çok farklı yönde gelişir. Aynı zamanda Çınar'ın Mehmet'in oğlu olduğunu öğrenmesi Yasemin'in şaşkınlığını bir kat daha arttıracaktır.

Emel, Yaşar'ın otelde gerçekleşen olaylarda parmağı olduğunu öğrenir. Onu tehdit eder ve ondan Handan'ın dükkanını yakmasını ister.

Handan, Mehmet'in ailesinden uzak durmayacağını anlar. Bu olayı kökünden halletmeye karar verir. Doğa'nın yemek teklifini kabul eder. Handan, iki ailenin de hazır bulunduğu bir yemekte Mehmet'in yaptığı kazayla ilgili bütün gerçekleri açıklamaya karar verir.