Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Play-off final serisi 3. maçı

Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Play-off final serisi 3. maçı

Ziraat Bankkart, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi final serisi üçüncü maçında Galatasaray HDIS'ı konuk edecek. Mücadelenin yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2025- 14:35