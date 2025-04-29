AFC Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Al Hilal Riyadh, yarı final ilk maçında Al Ahli Jeddah'ı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AFC Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final ilk maçında Al Hilal Riyadh ile Al Ahli Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HILAL RIYADH - AL AHLI JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah maçı 29 Nisan Salı günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma Spor SMART ekranlarında canlı yayınlanacak.