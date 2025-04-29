UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Arsenal, yarı final ilk maçında PSG'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek finalde Real Madrid'i iki kez mağlup eden Arsenal ile Aston Villa'yı gol farkıyla geride bırakan PSG kozlarını paylaşacak. Yarı finaldeki diğer mücadele ise Barcelona ile Inter arasında oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - PSG maçı 29 Nisan Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

ARSENAL - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Rice, Merino, Odegaard; Saka, Trossard, Martinelli.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Fabian, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

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