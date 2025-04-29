THY EuroLeague 2024-25 sezonu Playoff serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'a konuk oluyor. İlk karşılaşmada Paris Basketbol’u 83-78, ikincide ise 89-72 ile geçen temsilcimiz, 1 maç daha alarak Final Four vizesi almayı hedefliyor. Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya) hakem üçlüsünün yöneteceği maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague play-off üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile kozlarını paylaşacak. Normal sezonda iki defa oynanan karşılaşmalarda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 101-100 yendiği Fransız ekibine karşı 87-83 mağlup olmuştu. Dörtlü final öncesi oynanan ilk karşılaşmada rakibini 83-78 ikinci karşılaşmada 89-72 ise mağlup eden temsilcimiz, 1 galibiyete daha ulaşarak Final Four'u hedefliyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, normal sezonu 2. sırada tamamladığı EuroLeague'de başarılarını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligi 8. sırada tamamlayan Paris Basketbol ise zorlu rakibine karşı kazanan taraf olmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARİS BASKETBOL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague play-off turunda oynanacak Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı 29 Nisan Salı günü saat 21.30'da başlayacak.

PARİS BASKETBOL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Adidas Arena'da oynanacak Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.