Göztepe-Başakşehir maçı hangi kanalda? Göztepe-RAMS Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Göztepe sahasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Son 10 maçtır galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında kötü gidişata son vererek moral bulmak istiyor. Sezona Stanimir Stoilov yönetiminde etkileyici bir başlangıç yapan Göztepe, aldığı kötü sonuçların ardından 40 puanla 11. sıraya kadar geriledi. Öte yandan Çağdaş Atan önderliğinde adeta yeniden doğan RAMS Başakşehir, son dört maçından da galibiyetle ayrılarak önemli bir çıkış yakaladı. 48 puanla 6. basamakta yer alan İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmanda kazanarak seriyi beş maça çıkarmayı ve Avrupa kupalarına katılma hedefini güçlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Göztepe-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Göztepe sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligde 10 maçtır galibiyet yüzü göremeyen İzmir temsilcisi, yaşadığı beklenmedik düşüş sonrası 11. sıraya kadar geriledi. Taraftarı önünde kötü seriye son vermek isteyen Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Öte yandan son haftaların en formda ekiplerinden biri olan Başakşehir, Çağdaş Atan'ın önderliğinde yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor. Son dört maçını da kazanan turuncu-lacivertliler, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek üst üste beşinci zaferine imza atmayı hedefliyor. 48 puanla 6. basamakta yer alan İstanbul ekibi, Eyüpspor'un puan kaybettiği bu haftada fırsatı değerlendirip 5. sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen bu mücadelede iki ekip de sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Göztepe-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Göztepe-RAMS Başakşehir maçı 28 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GÖZTEPE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Heliton, Koray, Taha, Ogün, Nazım, Doğan, Dennis, Tijanic, Emersonn, Romulo

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Bai Duarte, Operi, Berat, Crespo, Kemen, Yusuf Sarı, Brnic, Keny

GÖZTEPE'DE 5 BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Göztepe-Başakşehir maçı öncesi iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Beklenmedik sakatlıklar sonrası önemli futbolcularından faydalanamayan İzmir ekibinde Bokele, Miroshi, Isaac Solet, Djalma ve Juan'ın tedavileri devam ediyor.

Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Piatek ile tedavisi devam eden Onur Ergün ise Başakşehir kamp kadrosunda yer almadı.

İKİ TAKIM ARASINDA 20. RANDEVU

Tarihleri boyunca 19 defa karşı karşıya gelen Göztepe ile Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında 20. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 6 karşılaşmayı İzmir temsilcisi kazanırken, 10 mücadeleyi de İstanbul ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Göztepe-Başakşehir maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Sağlam'ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Kemal Elmas yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Kurt üstlenecek.