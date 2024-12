Can Borcu yeni bölüm fragmanı | atv Can Borcu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

atv ekranlarında yayına başlayan Can Borcu dizisi, ilk bölümüyle izleyicilerden tam puan aldı. Avukat Mehmet'in, eşinin ölümünün ardından kızıyla arasındaki bağları yeniden inşa etmek isterken karşılaştığı zorlukları, yasak aşkları, ihtirasları ve içsel çatışmaları anlatan dizinin 2. bölüm fragmanı merak ediliyor. İşte detaylar...

Can Borcu 2. bölüm fragmanı izle | Başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin paylaştığı atv'nin yeni dizisi Can Borcu, ilk bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi. Aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde ele alan dizi, dramatik öyküsüyle diziseverlerin beğenisini topladı. İlk bölümün ardından 2. bölüm fragmanı araştırılan Can Borcu'nun yeni bölüm bilgilerini sizler için derledik.

CAN BORCU 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

CAN BORCU GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başarılı bir avukat olan Mehmet eşinin ölümü sonrası kızı Doğa ile sorunlar yaşamaya başlar. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa ergenliğinin de getirdiği öfke nöbetleriyle babasını aşırı zorlamaktadır. İkili arasındaki gerilim, Doğa'nın intihar teşebbüsüyle zirveye ulaşır.

Handan ve Celal'in kusursuz görünen evlilikleri, 25. evlilik yıldönümlerinde büyük bir darbe alır. Handan'ın içine kocasının kendisini aldatıyor olabileceği şüphesi yerleşir. Handan her ne kadar bu şüpheyi kalbinden uzak tutmaya çalışsa da, kocasının kendisini aldattığına dair aldığı bir telefon onun için sonun başlangıcı olacaktır.

Kızını intihar teşebbüsünden kurtarmak için yola düşen Mehmet'le, kocasını basmak için otele giden Handan'ın yolları acı bir tesadüfle kesişecektir.