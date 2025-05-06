Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması!

Fenerbahçe, bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın ameliyat olduğunu duyurdu.

Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Altunizade Hastanesi'nde sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmuştur. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.