Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 153. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman, merakla beklenen 153. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 153. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 153. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 153. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

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KURULUŞ OSMAN 153. BÖLÜM KONUSU

Bahar nice zaferlerin müjdesi olacaktır. Ramazan ve Nevruz aynı vakte denk gelmiştir. Osman Bey de Ramazan'ı ahalisiyle birlikte obada geçirmeye karar verir. Obada Osman Bey'leri neler beklemektedir? Bala Hatun, Holofira'nın yanındadır, Orhan ve Holofira'nın sevdasının büyüklüğüne vurguda bulunur. Zehirle idam edilen Holofira nasıl yaşamaktadır? Holofira ve Orhan arasında olanlar nereye varacaktır?

Osman Bey, Katalan birliğini tuzağa düşürür. Ordu sayısını ve güzergahlarını öğrenmek ister. Osman Bey'in planı nedir? Katalan'lar üzerinden nasıl bir oyun kuracaktır? İmren Tegin, Frenkleri beklemekte ve Osman Bey'e karşı nasıl bir hamle planlamaktadır.

Osman Bey, Frenk liderinin kellesini almaya kararlıdır. Ne kadar zor olursa olsun bunu yapacak kudrete sahip olduğunu söyler. Osman Bey, Frenk'i alt edip İmren Tegin'in oyununu suya düşürebilecek midir?

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KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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