MASTERCHEF KİM 5. OLDU 30 ARALIK? | Masterchef kim elendi?

Masterchef All Star'da şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her yıl 5 finaliste ceket dağıtan Masterchef'te son ceket Hasan'ın oldu. Ceket almaya hak kazanamayan 5 yarışmacının arasında eleme yapılacak bölümde, son kalan yarışmacı kupayı kaldıracak. Peki Masterchef kim elendi 30 Aralık? MasterChef kim 5. oldu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ 30 ARALIK? | MasterChef All Star'da final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sadece 5 yarışmacıya verilen ceketlerin dağıtılmasının ardından bugün, son 5 arasından eleme yapıldı. Kupaya adım adım yaklaşan yarışmacılardan en başarılı menüyü çıkaranlar, ilk 4 arasında yer alacak. Peki Masterchef kim elendi 30 Aralık? MasterChef kim 5. oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM 5. OLDU?

5. ceketi Hasan'ın kazanmasının ardından Masterchef'in ilk 5'i belli oldu. Tahsin, Barbaros, Esra, Sergen ve Hasan, kendi seçecekleri bir ana yemek, ara sıcak ve tatlıyı yaptı. En başarısız tabağın sahibi, Masterchef'e 5. olarak veda etti. 30 Aralık Cumartesi günü Masterchef'e veda eden isim SERGEN oldu.

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

MasterChef Sergen, 1996 doğumlu. Tekirdağ'dan yarışmaya dahil olan Sergen Özen, Otelcilik lisesinden mezun ve genç yaşlardan bu yana aşçılık mesleğiyle uğraşıyor.

9 yıldır aşçılık sektöründe olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde kendisine güvenmektedir.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde köftecilik üzerine dükkanı olan Sergen, yarışmaya 5. olarak veda etti.

İstanbul'da düzenlenen gastronomi yarışmasında üçüncülüğü bulunan MasterChef Sergen, Alanya Altın Kepçe'de birincilik elde etmiştir.