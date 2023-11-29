MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 29 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan ve eleme potasına giren yarışmacılar araştırılıyor. 29 Kasım Çarşamba MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? İşte detaylar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2023- 01:51
MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 29 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde belli oldu
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te 29 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümde eleme adayı DİLARA oldu.
29 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Masterchef'in 29 Kasım Çarşamba yayınlanan bölümda dokunulmazlığı BATUHAN kazandı.