Başrollerinde İlhan Şen ve Özge Yağız'ın yer aldığı, dramatik hikayesi ile herkesi ekran başına kilitlemeyi hedefleyen NTC Medya yapımı Safir dizisi, atv ekranlarında 3. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Ateş, Yaman ve Okan kardeşlerin karmaşık hayatlarını konu edinen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için 'Safir 3. bölüm izle | Safir son bölüm izle atv canlı - 11 Eylül Safir yeni ve son bölüm izle' konularını haberimizde derledik.

SAFİR 3. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin ilk bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 18 Eylül Pazartesi günü ekrana gelen Safir dizisi 3. bölüm bilgileri...

SAFİR 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAFİR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

SAFİR 3. BÖLÜM KONUSU

Ateş'le Feraye'nin evleneceğini düşünen Yaman her şeyi yakıp yıkmaya hazırdır. Bu arada Feraye ise Kapadokya'dan kaçmak için başka çıkış yolları ararken Cemile kendi menfaati için ona yardımcı olur. Muhsin'in onayı alınır, Feraye İstanbul'a gidecektir. Ama hiçbir şey planlanan gibi gitmez.

SAFİR 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAFİR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Gülfem ise Aleyna'yı kendi tarafına çekmek, Cemile'yi kendi silahıyla vurmak için kolları sıvar. Yaman'a bir türlü yaklaşamayan Aleyna ise ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Vural'ın ise oğlu Bora'nın intikamını almak için kollarını sıvadığında ortaya çıkan şok gelişme herkes için beklenmedik bir duruma yol açacaktır.