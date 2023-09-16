Ya Çok Seversen 11. bölüm izle | Kanal D Ya Çok Seversen yeni bölüm full izle | Ya Çok Seversen izle

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizisi Ya Çok Seversen, 11. bölümüyle 16 Eylül Cumartesi günü seyircilerin karşısına çıktı. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Özgün Akaçca ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor. Dizinin fragmanı büyük ilgi toplarken, Ya Çok Seversen 11. bölüm izle, Ya Çok Seversen 11. bölüm hd izle, Ya Çok Seversen özet izle gibi aramalar yapılıyor. İşte Ya Çok Seversen 11. bölümü konusu...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ya Çok Seversen dizisinde heyecan dorukta. Ya Çok Seversen 16 Eylül Cumartesi günü yeni ve 11. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Ya Çok Seversen'in bu haftaki bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ya Çok Seversen son bölüm bilgileri; Ya Çok Seversen 11. yeni bölümü...

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YA ÇOK SEVERSEN 11. BÖLÜM KONUSU

Ateş'in boşanmak istememesine Leyla çok şaşırır. Ne yapacağını bilemezken Ateş'le son bir oyun daha oynamayı kabul eder. Evdekileri evliliklerine ikna etmek için her şeyi yaparlar. Ateş bu süreçte Leyla'yla gerçek duygularını paylaşır. Ateş kardeşlerini koruması gerektiğini düşündüğü noktalarda kendisini çok frenleyemez. Onlar çocuklar için oyun kurarken Füsun'da Leyla için kurar.

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