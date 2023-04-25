Yürek Çıkmazı dizisi 21. bölüm izlemek için tıklayın

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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 21. bölümüyle 25 Nisan Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 21. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 21. BÖLÜM KONUSU NE?

Yılmaz'ın yarattığı kargaşadan istifade eden Cem, Ali Fuat'ın cinayeti kendisine itiraf ettiği yalanını sürdürür. "Baban anneni öldürdü, sana söyleyemedik kızım" lafının altını yalanlarla doldurur. Sırf Zeynep'i kaybetmemek için. Ama Zeynep ne olursa olsun Halil'le konuşmadan kimseye inanmayacaktır, ailesine bile. Halil, Cem'in ustaca söylediği yalanlardan dolayı, Zeynep'in içinde ufak da olsa bir şüphe kalsın istemiyordur Ali Fuat hakkında. Tüm dengeleri alt üst edecek bir karar verir Halil, Yılmaz ve Cem'in haklı olduğunu söyler Zeynep'e. Zeynep, büyük aşkı Halil'e dahi inanmak istemez. Halil, canından çok sevdiği Zeynep'i bile isteye kendisinden uzaklaştırır. Bir süredir aklında olan ama yapmaya cesaret edemediği tehlikeli işe girişerek Ali Fuat'ın asıl vasiyetini yerine getirecektir çünkü. Tanıdığı en iyi baba olan Ali Fuat'ın katil olmadığını kanıtlayacaktır. Yılmaz'ın ve de özelikle Cem'in söylediği yalanlar ve iftiralar planı için hayra dönüşmüştür nerdeyse. Sevdikleri kızsa da nasıl yaparsın dese de günü gelene kadar gerçeği saklayacaktır Halil, özelikle Zeynep'ten. Sefer Göreli'yle yakınlaşacaktır Ali Fuat'ın masum olduğunun kanıtı ondadır çünkü. Göreli Ailesi Ali Fuat'ın bir kızı olduğunu asla öğrenmemelidir. Biricik aşkı Zeynep zarar görmesin diye gerçeği ondan saklaması çok önemlidir. Yılmaz, yıldırım nikahı kıyarak Kader'le evlenir. Birsen ve Feride bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Kader, Yılmaz'ı bitirecek planı için Cennet'in kızlarını da karşısına almaktan çekinmez. Böylece Kader ve Birsen arasında evde soğuk bir savaş başlamış olur. Yılmaz'ın bu son yaptığı kötülük ile tüm gemileri yakan Halil onun sonunu getireceğine yemin eder. Cennet'in mezarının başında büyük bir hesaplaşma yaşanır baba oğul arasında. Bu hesaplaşma Yılmaz'ın Halil'in gözleri önünde can çekişmesiyle sonuçlanacaktır...

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Yürek Çıkmazı dizisi 21. bölüm izlemek için tıklayın

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Yürek Çıkmazı dizisi 21. bölüm izlemek için tıklayın

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?