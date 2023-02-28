Gecenin Ucunda 18. BÖLÜM İZLE

Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 28 Şubat Salı günü seyircisi ile buluşacak. Star TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan ve etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Gecenin Ucunda dizisinin 18. yeni ve son bölüm bilgilerine haberimizde yer verdik.

Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 18. bölümüyle ekranlara gelecek. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 18. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 18. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 18. BÖLÜM KONUSU

Macide, Kazım'ın Ankara'ya onsuz gidişine çok bozulmuş, aklı onda kalmıştır. Ayrıca Kazım'ın yanında sadece Nazlı'nın olması, Macide'yi iyice huzursuz etmiştir. Kocasını çok kıskanan, artık Nazlı'nın tavırlarına pabuç bırakmak istemeyen Macide harekete geçer. Sürpriz bir kararla Ankara'ya ikisinin yanına gider. Nazlı ise Macide'nin varlığından hiç memnun olmaz. Acaba Macide, sinirlerine hakim olup Nazlı tehdidini bertaraf edebilecek midir? Diğer taraftan Kazım ise Macide'nin Nejat'la olan arkadaşlığını tehlikeli bulmaktadır. Ancak Kazım, Macide'den daha soğukkanlı hareket ederek Nejat'a güç gösterisi yapmak için kolları sıvayacak ve evliliğine sahip çıkacaktır.

GECENİN UCUNDA 18. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 18. BÖLÜM İZLE

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