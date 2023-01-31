Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 31 Ocak Salı günü seyircisi ile buluştu. Star TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan ve etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Gecenin Ucunda dizisinin 17. yeni ve son bölüm bilgilerine haberimizde yer verdik.

Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 17. bölümüyle ekranlara geldi. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 17. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 17. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 17. BÖLÜM KONUSU

Macide, Kazım'ın baskılarına daha fazla dayanamamış ve sonunda boşanmaya karar vermiştir. Ancak Macide'nin bu resti Kazım'ı hem çok üzmüş hem de çok zor bir duruma düşürmüştür.

GECENİN UCUNDA 17. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ahmet'in yanında Serra'yla ortaya çıkışı da her şeyin üstüne tuz biber olmuş, Kazım'ın hayatı iyice arapsaçına dönmüştür.

GECENİN UCUNDA 17. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çözülmeyi bekleyen bunca sorunun arasında Kazım, Macide'yi kararından döndürmeyi başarsa da artık karşısında bambaşka bir Macide görecektir.

GECENİN UCUNDA 17. BÖLÜM İZLE

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Macide artık Kazım'ın onu istediği yere savurmasına izin vermeyecek, kendi istediklerini bir bir hayata geçirmeye başlayacaktır.

GECENİN UCUNDA 17. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 17. BÖLÜM İZLE

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