Futbol kariyerine, Fortuna Sittard takımında devam eden Oğuzhan Özyakup, aradığı aşkı da oradan buldu.
Oğuzhan Özyakup dünyaevine giriyor! İşte düğün tarihi
Fortuna Sittard forması giyen milli futbolcu Oğuzhan Özyakup ile Hollandalı model aşkı Skyler Witschge'nin düğün planları ortaya çıktı. İşte detaylar...
Magazin Haberleri
Yayın Tarihi: 23.01.2023- 13:34
30 yaşındaki milli yıldız, bir yılı aşkın süredir beraber olduğu model Skyler Witschge ile evlilik kararı almıştı. Ünlü futbolcu ile Hollandalı modelin düğünle ilgili planları da belli oldu
TARİHİ KALEDE
Takvim'de yer alan habere göre, Oğuzhan Özyakup, aynı zamanda Barcelona ve Ajax'ta forma giyen meslektaşı Richard Witschge'nin de kızı olan Skyler ile Hollanda'nın Maastricht kentindeki tarihi bir kalede evlenmek için hazırlıklara başladı.