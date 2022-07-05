Fenerbahçe'ye transferi büyük gündem yaratan Mesut Özil'in oyuncu ve manken olan eşi Amine Gülşe Kapadokya'da tatilini sürdürüyor
Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin tatilde verdiği poz sosyal medyayı salladı!
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, tatilde oldukları Kapadokya'dan fotoğraflar paylaştı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İşte Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin çok konuşulan o kareleri...
Magazin Haberleri
Yayın Tarihi: 05.07.2022- 17:01
5.5 aylık hamile olan 29 yaşındaki Amine Gülşe, tatilinden renkli fotoğraflar paylaşıyor.
BİRÇOK OLUMLU YORUM ALDI!
Karnıı git gide belirginleşen Amine Gülşe, karnını tutarken yaptığı paylaşım ile birçok olumlu yorum aldı.