Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin tatilde verdiği poz sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, tatilde oldukları Kapadokya'dan fotoğraflar paylaştı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İşte Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin çok konuşulan o kareleri...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2022- 17:01