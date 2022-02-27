Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat için duygusal paylaşım! Doğum gününü böyle kutladı

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'dan oyuncu eşi Beren Saat ile ilgili duygusal bir paylaşım geldi. Beren Saat'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutlayan Kenan Doğulu'nun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. İşte detaylar...

Son olarak 'Atiye' adlı internet dizisinde rol alan Beren Saat, cumartesi günü 38 yaşına bastı. Güzel oyuncunun doğum gününü eşi Kenan Doğulu da sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı.

Kenan Doğulu, Saat'in güldüğü bir kareyle başlayan ve birlikte çekilen fotoğraflarıyla devam eden videoya romantik bir not da düştü. Ünlü şarkıcı, "İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansımsın. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki birbirimizi bulduk" ifadelerini kullandı.

Doğulu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Beyza Şekerci, Levent Dörter, Çağrı Telkıvıran, Ece Yörenç, Sezin Erbil gibi ünlü isimler de bu paylaşıma kayıtsız kalmadı.

Kenan Doğulu-Beren Saat çifti, cuma akşamı Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un düğününe katılmıştı. Nikah şahitlerinden biri olan Doğulu, gece boyunca eşi Saat ile dans etti.