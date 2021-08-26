26 Ağustos 2021, Perşembe

HATAYSPOR

Hatayspor'da Aaron Boupendza resmen Al Arabi'de!

Boupendza’nın yeni takımı belli oldu!
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

2020-2021 sezonunda Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol kralı olan Aaron Boupendza resmen Al Arabi'ye transfer oldu. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Gabonlu futbolcusu Aaron Salem Boupendza'nın Katar ekibi Al-Arabi'ye transferinin gerçekleştiğini bildirdi.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Boupendza'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Transferin kendisine ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

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