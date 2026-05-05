Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Metin Diyadin ile anlaştıklarını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için camiamızın öz evladı Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı. Kırmızı-kara formamızı yıllarca gururla terleten, sahadaki duruşu ve karakteriyle camiamızın unutulmazları arasına giren Metin Diyadin, birikimi ve aidiyet duygusuyla yeniden ait olduğu yerde, evinde! Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine "Evine hoş geldin" diyor, bu birlikteliğin hem hocamız hem de asırlık çınarımız için başarılarla dolu yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Metin Diyadin, Volkan Demirel ile birlikte Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde bu sezon ikinci kez göreve gelen ikinci teknik direktör oldu.