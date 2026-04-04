Volkan Demirel'den hakem isyanı!

Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Göztepe müsabakasının ardından, "Çok hakem konuşan biri değilim ama yeri geldiği zaman söylemek lazım. Türk futbolu neden gelişmiyor diyorsak hakemlerin bunda çok büyük payı var. Yapacak bir şey yok önümüzdeki maça bakacağız" dedi.