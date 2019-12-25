25 Aralık 2019, Çarşamba
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Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve sezon başında Serie A ekiplerinden Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma'ya transfer olan Mert Çetin, eski takımına ziyarette bulundu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanı takip eden Mert Çetin'in, eski takım arkadaşları ve tanıdıklarıyla hasret giderdiği belirtidi.
Genç futbolcunun, idman sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile de sohbet ettiği aktarıldı.
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