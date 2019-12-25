25 Aralık 2019, Çarşamba

GENÇLERBİRLİĞİ

Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret

Mert Çetin'den eski takımı G.Birliği'ne ziyaret
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 25.12.2019

altyapısından yetişen ve sezon başında Serie A ekiplerinden 'in de forma giydiği Roma'ya transfer olan , eski takımına ziyarette bulundu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Tesisleri'ndeki antrenmanı takip eden 'in, eski takım arkadaşları ve tanıdıklarıyla hasret giderdiği belirtidi.

Genç futbolcunun, idman sonrası teknik direktör ile de sohbet ettiği aktarıldı.

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