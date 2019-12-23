23 Aralık 2019, Pazartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Stancu gollerine devam ediyor

Stancu gollerine devam ediyor
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 23.12.2019

ekiplerinden 'nin Rumen golcüsü , son 6 haftada da rakip fileleri havalandırdı. Stancu, bu sezonki gol sayısını 11'e çıkardı.

Ligde bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 16 haftada 15 maça çıkan Stancu, 11 gol atma başarısı gösterdi.

Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren 32 yaşındaki futbolcu, son 6 lig maçında fileleri 8 kez sarstı.

Stancu, bu süreçte Kasımpaşa ve Göztepe ağlarını 2'şer kez havalandırırken, İstikbal Mobilya Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'a birer gol attı.

Türkiye'de ilk olarak Galatasaray'da forma giyen Rumen futbolcu, bu sezon ayrıca Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Stancu, son olarak 'nin dün sahasında lider Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ilk golünü kaydetti.

Stancu, başkent ekibinin teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun gelişinin ardından çıkışa geçmesinde attığı gollerle önemli rol oynadı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALI

, Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Deneyimli golcü, takımının ilk yarının son haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

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