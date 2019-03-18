18 Mart 2019, Pazartesi
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Okay Yokuşlu Galatasaray'a mı transfer oluyor? Menajeri açıkladı
Sezon başında Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, milli futbolcu için "Galatasaray'dan teklif geldi mi?" sorusunu cevapladı. Altıparmak ayrıca Mert Günok, İrfan Can Kahveci ve Enes Ünal ile ilgili de konuştu. İşte açıklamaları…
Giriş Tarihi: 18.03.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 17:01
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Okay Yokuşlu Galatasaray'a mı transfer oluyor? Menajeri açıkladı.
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Okay Yokuşlu Galatasaray'a mı transfer oluyor? Menajeri açıkladı.
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Okay Yokuşlu Galatasaray'a mı transfer oluyor? Menajeri açıkladı.
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Okay Yokuşlu Galatasaray'a mı transfer oluyor? Menajeri açıkladı.
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Okay Yokuşlu Galatasaray'a mı transfer oluyor? Menajeri açıkladı.
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