10 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Emre Belözoğlu: Hagi'yi unutursam taş oluruym

Bir dönem Galatasaray forması giyen Arda Turan ve Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu sürpriz bir canlı yayında bir araya geldi. Türk sporunun iki önemli ismi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'Evde Kal Hareketsiz' kalma kampanyasının organize ettiği etkinlikte gündemle ilgili, önemli açıklamalarda bulunurken, Emre Belözoğlu'dan Galatasaray itirafı geldi. İşte o diyaloglar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 22:22
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Emre Belözoğlu: Hagi'yi unutursam taş oluruym

Arda Turan ve Emre Belözoğlu sosyal medya canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

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Emre Belözoğlu: Hagi'yi unutursam taş oluruym

Emre Belözoğlu: Bizim ülke olarak en büyük problemimiz, bir oyun felsefemizin olmaması. Yetenekli nesiller geldi, 27-28 sene çok iyi oyuncular, iyi takımlar geldi. Oyuncuların yetenekleri ve teknik adamların bireysel kalibreleriyle ortaya çıktı bunlar.

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Emre Belözoğlu: Hagi'yi unutursam taş oluruym

Sabır, hayatın en büyük anahtarı. Futbolumuzda da bir kırılma noktası varsa, sistemli hareket eden takımlarla yarışma şansımız varsa bu da sabır.

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Emre Belözoğlu: Hagi'yi unutursam taş oluruym

Biz bir kahraman ilan ediyoruz, onu bir gün yerin dibine koymak için.

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Emre Belözoğlu: Hagi'yi unutursam taş oluruym

Bir takım oluşturacaksan yönetici olarak ya da teknik adam olarak. Sil baştan bir şey oluşturamayacaksan mevcut oyuncu kadrosuna göre yapman gerekiyor.

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