Emre Belözoğlu: Hagi'yi unutursam taş olurum

Bir dönem Galatasaray forması giyen Arda Turan ve Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu sürpriz bir canlı yayında bir araya geldi. Türk sporunun iki önemli ismi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'Evde Kal Hareketsiz' kalma kampanyasının organize ettiği etkinlikte gündemle ilgili, önemli açıklamalarda bulunurken, Emre Belözoğlu'dan Galatasaray itirafı geldi. İşte o diyaloglar...

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Giriş Tarihi: 10.05.2020 22:22 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 09:15 ABONE OL