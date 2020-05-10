11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Emre Belözoğlu: Hagi'yi unutursam taş olurum
Bir dönem Galatasaray forması giyen Arda Turan ve Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu sürpriz bir canlı yayında bir araya geldi. Türk sporunun iki önemli ismi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'Evde Kal Hareketsiz' kalma kampanyasının organize ettiği etkinlikte gündemle ilgili, önemli açıklamalarda bulunurken, Emre Belözoğlu'dan Galatasaray itirafı geldi. İşte o diyaloglar...
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