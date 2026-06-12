Galatasaray'dan transferde büyük ters köşe! Herkes Can Uzun derken...

Son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 10 numara bölgesi için milli futbolcu Can Uzun'u gündemine alan Cimbom, Eintracht Frankfurt'un yüksek bonservis talebi sonrası alternatif arayışına geçmişti. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların transferde flaş bir yıldız için devreye girdiği ve ters köşe yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)