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G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Can Uzun derken... G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Can Uzun derken... 08:06
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Guirassy F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Guirassy F.Bahçe'ye transfer olacak mı? 01:52
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F.Bahçe o yıldızın bonservisini belirledi! F.Bahçe o yıldızın bonservisini belirledi! 01:52
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G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Can Uzun derken...
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