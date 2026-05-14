Galatasaray'dan flaş Lemina kararı! Yeni sözleşme...
Galatasaray'da geleceği merak konusu oyunculardan biri olan Mario Lemina ile ilgili yönetimden flaş bir karar geldi. İşte detaylar... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
Yayın Tarihi: 14.05.2026 06:40
Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray gelecek sezon için çalışmalarına daha lig bitmeden başladı.
Takıma dahil edilecek isimler için kolları sıvayan Cimbom, iç transferi de ihmal etmiyor. Sarı kırmızılılar Uğurcan Çakır'ın maaşına zam hamlesinin ardından Lemina için de "Devam" kararı aldı.
Takvim'in haberine göre, Aslan, 32 yaşındaki Gabonlu orta saha ile yıllık 3 milyon Euro'dan 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.