Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç notlar!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç notlar! Türk futbolunun en köklü ve en çekişmeli rekabetlerinden biri bir kez daha sahne alıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe, 117 yılı aşan "Zıt kardeşler" rekabetinde yarın 406. kez karşı karşıya gelerek tarihe yeni bir sayfa eklemeye hazırlanıyor. İşte Galatasaray-Fenerbahçe rekabetindeki ilginç notlar...







ABONE OL

Türk sporuna damga vuran ve "Zıt kardeşler" olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 117 yıla ulaşan rekabetinde birçok ilginç olaya tanık olundu. Sarı-kırmızılılar ile sarı-lacivertliler, tarihlerinde yarın 406. kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki mücadele yarın RAMS Park'ta yapılacak. İki takımın bir asırdan fazla süren rekabetinde ilk golü, Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı. 17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.

Şanlıurfa'da "bir dakikalık derbi" Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan 2024 tarihinde oynanan TFF Süper Kupa mücadelesi sadece bir dakika sürdü. Sarı-lacivertli ekip, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya 19 Yaş Altı Takımı'yla çıktı. Tam kadroyla Şanlıurfa'ya gelen sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin golüyle 1. dakikada 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, golün ardından yönetimin kararıyla oyuncuları sahadan çekti ve Galatasaray karşılaşmayı hükmen 3-0 kazandı.