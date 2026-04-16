Galatasaray'a Bernardo Silva için Barcelona'dan müjdeli haber geldi Galatasaray'da transfer gündeminin sıcak isimlerinden Bernardo Silva ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın transferinden maliyeti nedeniyle vazgeçen Barcelona, Silva'yı sarı-kırmızılılara bırakmak zorunda kaldı. Cimbom, İlkay Gündoğan'ın da desteği ile tecrübeli 10 numarayı renklerine bağlamak istiyor. İşte tüm detaylar...







Bir yandan Kocaelispor beraberliğiyle avantaj kaybettiği şampiyonluk yarışında mücadele eden Galatasaray, bir yandan gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda serbest kalacak dünya yıldızlarını takibe alan sarı-kırmızılı yönetim, gözüne Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva'yı kestirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre Portekizli 10 numara için ilk yoklamayı, eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan yapmış ve telefonla iletişime geçerek Galatasaray'ı anlatmıştı.