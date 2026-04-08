Trendyol Süper Lig'deki 27'nci hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendi. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılılarda İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu.

"İlk yarı çok iyi futbol oynadık. 3-4 olabilirdi. Çok güzel pozisyonlar bulduk. Bağlantıları bulduk. Top bizde kaldı. Defansa çok güzel yardım ettik. İkinci yarıya 3-4 dakika aynı eforla başladık. 3'ü orada atamadık. Galiba ondan sonra yaratılan pozisyonla gol yedik. O da bizim öz güvenimizi biraz bozdu. Çok uzun top atmaya başladık, ikinci topları kaybettik, geri koşularımız iyi değildi. Orada biraz düştük. Sonunda 3. golü bulduk kornerden, oyun da bizim tarafımıza döndü. Göztepe'nin oyunu orada kırıldı. Oyunu rahatlıkla bitirdik. Takımı tebrik ediyorum. Hep bu deplasman konuşuluyordu çok zor diye. Gerçekten çok güzel heyecanlı bir maç oldu. Tribünler güzeldi. Coşkulu bir maçtı. Bizim için güzel ve önemli bir skordu. Yolumuza devam ediyoruz."

"Benim için fark etmez, 19-20 ya da 35-36. Her an herkese ihtiyaç olabilir. Ben de aynı eforla idmanlara çıktım. Kendimi hazır tuttum. Bugün benim için çok önemliydi 70 dakika sahada kalmak. Çok maç kalmadı. Her maç bir final olacak. İlk yarı gibi oynarsak, oyuna o ağırlığı koyarsak yolun sonu şampiyonluk olacak."