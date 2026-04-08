Okan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması! Dönüş tarihini duyurdu
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendi. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 08.04.2026 23:33 Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 23:39
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-1 kazanılan Göztepe maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Victor Osimhen hakkında konuştu.
İŞTE O SÖZLER:
"Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız."