Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-1 kazanılan Göztepe maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Victor Osimhen hakkında konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız."