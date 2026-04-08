Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Göztepe - Galatasaray müsabakasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Godoi, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Juan, Janderson

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Asprilla, Sallai, Barış Alper

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in kaderini belirleyecek olan 27. hafta erteleme maçı, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanıyor.

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nun büyüleyici atmosferindeki bu kritik randevu, saat 20.00'de başladı.

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Çekişmeli maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Zorlu mücadeleyi yönetmesi için MHK tarafından Alper Akarsu görevlendirildi. Akarsu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Esat Sancaktar yapıyor. Dördüncü hakem ise Melih Aldemir.

İZMİR'DE 64. RANDEVU

Süper Lig tarihinde bugüne kadar 63 kez karşı karşıya gelen iki sarı-kırmızılı ekibin rekabetinde Galatasaray'ın bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Cimbom, bu maçların 38'inden galibiyetle ayrılırken, İzmir temsilcisi 12 kez kazanma başarısı gösterdi; 13 maçta ise eşitlik bozulmadı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı 3-1 kazanan Galatasaray, bu geceki maçı da alarak hem ikili averajda hem de psikolojik yarışta farkı açmak istiyor.

46 YILLIK 'BERABERLİK' HASRETİ

İstatistiklerdeki en dikkat çekici detay ise beraberlik serisinin neredeyse yarım asırdır uğramamış olması. Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan son 21 müsabakada taraflar sahadan asla beraberlikle ayrılmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde 1-1 sona eren maçın ardından oynanan randevularda Galatasaray 19, Göztepe ise 2 kez gülen taraf oldu. Bu veri, İzmir'deki mücadelenin yine "ya hep ya hiç" tadında geçeceğinin habercisi.

ZİRVEDE TAKTİK SAVAŞLARI

Teknik direktörler seviyesinde Okan Buruk'un Stanimir Stoilov'a karşı kurduğu üstünlük dikkat çekiyor. Bugüne kadar üç kez rakip olan iki teknik adamın mücadelesinde, Buruk'un ekipleri tüm maçları kazanmayı başardı. Göztepe'nin 5. sıradaki yerini korumak ve Avrupa kupaları hayalini güçlendirmek isteyen Stoilov, bu şanssız seriyi bozarak kariyerinde Okan Buruk'a karşı ilk puan ya da puanlarını almayı hedefliyor.

SAVUNMADA DUVAR, HÜCUMDA FIRTINA

İzmir'deki randevu sadece şampiyonluk değil, istatistiklerin de savaşı olacak. Ligin en çok gol atan takımı unvanını 63 golle elinde bulunduran Galatasaray, aynı zamanda kalesinde gördüğü 20 golle ligin en az gol yiyen ekibi konumunda. Ancak rakibi Göztepe de tam olarak bu noktada liderle kafa kafaya geliyor; İzmir ekibi de kalesinde gördüğü sadece 20 golle ligin savunma zirvesini Galatasaray ile paylaşıyor.