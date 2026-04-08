Göztepe - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler! Süper Lig'de şampiyonluk yarışının tansiyonu İzmir'de yükseliyor! Lider Galatasaray, Gürsel Aksel Stadyumu’nun kapalı gişe atmosferinde Göztepe’nin konuğu oluyor. Futbolseverlerin "Göztepe - Galatasaray maçı canlı izle" seçeneğini araştırdığı bu kritik saatlerde, tüm gözler Alper Akarsu'nun başlama düdüğünde olacak. Peki, Göztepe - GS maçı şifresiz mi, saat kaçta başlayacak? İşte Leroy Sane’li Galatasaray ve Stoilov’un Göztepe’sinden son haberler...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, erteleme maçında Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Aslan, İzmir'den galibiyetle dönmeyi hedeflerken; ev sahibi Göztepe ise taraftar desteğiyle sürprize imza atmak istiyor. Peki, Göztepe - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? GS maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maça dair canlı yayın bilgileri ve son gelişmeler...

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in kaderini belirleyecek olan 27. hafta erteleme maçı, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. Galatasaray'ın Trabzonspor yenilgisi sonrası puan farkının 1'e düşmesiyle tarihi bir önem kazanan bu mücadele için tüm Türkiye İzmir'e kilitlendi. Gürsel Aksel Stadyumu'nun büyüleyici atmosferinde oynanacak olan bu kritik randevu, saat 20.00'de başlayacak.

HAKEM KADROSU VE VAR MERKEZİ

MHK, bu yüksek gerilimli mücadelede yönetimi genç ve dinamik isimlere emanet etti:

Orta Hakem: Alper Akarsu

Yardımcılar: Gökhan Barcın, Esat Sancaktar

Dördüncü Hakem: Melih Aldemir

VAR Hakemi: Sarper Barış Saka

AVAR Hakemi: Murat Altan

SAHADAKİ MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Arda, Allan, Heliton, Cherni, Taha, Antunes, Miroshi, Dennis, Janderson, Juan.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Sanchez, Eren, Lemina, İlkay, Sallai, Asprilla, Leroy Sane, Barış Alper.

TAKIMLARDA SON DURUM VE EKSİKLER

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı kart cezalısı, yıldız forvet Victor Osimhen ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Cezasının ardından takıma dönen Leroy Sane'nin 11'de başlaması beklenirken, Gabriel Sara'nın durumu maç saatinde netleşecek.

Ev sahibi Göztepe'de cezalı Bokele ve sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı, konuk Galatasaray'da ise Trabzonspor deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ile sakatlığı süren takımın yıldızı Osimhen forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra Leroy Sane'nin cezası bitti. Maçın geçen hafta cuma günü satışa çıkan biletleri ise tükendi.

Ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine geçen cumartesi günü Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek son veren Göztepe, direkt Avrupa kupalarına katılma yarışında yeniden umutlandı. Hafta sonunda oynanan derbilerde Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1, Fenerbahçe'nin 90+11. dakikada attığı penaltı golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yenmesiyle şampiyonluk ve Avrupa yarışı iyice kızıştı. Bu maç öncesinde lider Galatasaray'ın 64, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 63'er, dördüncü Beşiktaş'ın 52, beşinci Göztepe'nin 46 puanı bulunuyor. Yarın oynanacak erteleme maçından çıkacak sonuç, bitime 6 hafta kala iki takımın yanı sıra yarıştaki takımların tamamını da yakından ilgilendiriyor. Göz-Göz rakibini yenerse hem 55 yıl sonra Avrupa iddiasını güçlendirecek hem de şampiyonluk hattında iki hafta önce 7 puan olan fark 1 puana inecek.

GÖZTEPE ZİNCİR KIRMA PEŞİNDE

Galatasaray'la oynadığı son 8 maçı kaybeden Göztepe, yarın evinde taraftarı önünde zincir kırmaya çalışacak. İki takımın son 24 yılda Süper Lig'de yaptığı 15 maçın 14'ünü Galatasaray, 1'ini Göztepe kazandı. İzmir temsilcisi 2017'de Süper Lig'e döndükten sonra İstanbul ekibini oynanan 13 maçta yalnız 1 kez yenip, 12 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Göz-Göz yalnız 7 yıl önce, 2019-2020 sezonunda İzmir'de Bornova Stadı'nda oynanan maçtan 2-1 galip ayrıldı. Şimdiye kadar Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan 3 maçta Galatasaray galip geldi.

STOILOV SADECE GALATASARAY'DAN PUAN ALAMADI

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'de şimdiye kadar yalnız Galatasaray'dan puan alamadı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 3-1 ev sahibinin galibiyetiyle bitti. Ligde 18 Mart'ta oynanması gereken 27'nci hafta karşılaşması, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool rövanşı nedeniyle ertelenmişti. Galatasaray'la son 3 sezonda şampiyon olan Teknik Direktör Okan Buruk, 2016-2017 sezonunda Göztepe'yi çalıştırmıştı.

