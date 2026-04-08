Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte şampiyonluk yarışı kızıştı.
Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olurken Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında kaydettiği penaltı golü ile 1-0 yenen Fenerbahçe, zirvede farkı maç fazlası ile 1'e indirdi.
Ezeli rakibinin kalan haftalarda özel prim sistemine geçeceğinin ortaya çıkmasının ardından sarı-lacivertlilerden de misilleme geldi.
Takımın motivasyonunu en üst seviyede tutmak isteyen Kadıköy yönetimi, kesenin ağzını sonuna kadar açtı.
Buna göre ligde kalan 6 maç için ayrı ayrı özel prim uygulaması yapılacak. Milliyet'te yer alan habere göre futbolculara cumartesi oynanacak Zecorner Kayserispor maçıyla başlayacak biçimde galibiyet halinde özel prim dağıtılacak.
Yönetim ve teknik heyetin özel prim sistemine geçilmesi konusunda fikir birliği içinde oldukları aktarıldı.