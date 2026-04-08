Beşiktaş'ın sezon başında çok büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Taylan Bulut için İstanbul günleri hiç beklediği gibi geçmiyor. Almanya U20 Milli Takımı'nın Çekya ve Polonya ile geçen hafta oynadığı Elit Lig maçlarında forma terleten futbolcunun Beşiktaş'ta son 8 haftadır kadroya bile giremiyor olması gündem oldu.

Milliyet'in haberine göre; Murillo ve Gökhan Sazdağı'ndan vazgeçmeyen teknik heyetin genç oyuncuya hiç şans tanımaması tepki topluyor.

RESMEN FORMAYI UNUTTU

Beşiktaş'ın sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna Schalke'den kattığı Taylan Bulut adeta formayı unuttu. Sezonun ilk devresinde sağ bek pozisyonunda Gökhan Sazdağı'na şans tanıyan Teknik Direktör Sergen Yalçın, ikinci yarıda ise ara transfer döneminde kadroya katılan Amir Murillo'ya görev verdi. Forma rekabetinde Murillo ve Gökhan'ın çok gerisinde kalan Taylan gözden düşerken artık kadroya dahi giremiyor. Sergen Yalçın ligdeki son 8 karşılaşmada 20 yaşındaki futbolcuyu kadroya almayı tercih etmedi.

Taylan Bulut son olarak Beşiktaş'ın 5 Şubat'ta Kocaelispor'la 1-1'lik skorla berabere kaldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 90 dakika oynamıştı.