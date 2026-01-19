Jefferson Lerma KİMDİR? Lerma kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri
Fizik gücü, temposu ve sahadaki istikrarıyla öne çıkan Jefferson Lerma, Türk kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Orta sahadaki mücadeleci yapısıyla tanınan tecrübeli futbolcu hakkında futbolseverler "Jefferson Lerma kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. Lerma'nın güncel piyasa değeri ise merak edilen başlıkların başında geliyor. İşte Jefferson Lerma'nın kariyer yolculuğu ve dikkat çeken istatistikleri…
JEFFERSON LERMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Jefferson Lerma, 25 Ekim 1994 tarihinde Kolombiya'nın Cerrito bölgesinde dünyaya geldi. Premier Lig'de futbolculuk kariyerine devam eden 31 yaşındaki Lerma, 1,79 metre boya sahip.
JEFFERSON LERMA MEVKİSİ NE?
Dinamik yapısı ile takım oyununa direnç katan Jefferson Lerma ön libero mevkisinde oynuyor. Defansif özellikleriyle ön plana çıkan Lerma merkez orta saha bölgesinde de oynuyor.
JEFFERSON LERMA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Atletico Huila'da başlayan Jefferson Lerma'nın kariyeri şöyle: