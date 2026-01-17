Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan ve 1 beraberlik Aslan 42 puanla zirvede oturuyor. Gaziantep FK da ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 3 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı. Öte yandan İki ekip hafta arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda ise hata yapmadı. Galatasaray, Fethiye'yi 2-1, G.Antep de Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

ÖNEMLİ EKSİKLER BULUNUYOR Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da Gaziantep FK maçında görev alamayacak. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ve Türkiye Kupası'nda Fethiyespor maçlarında süre almayan kaleci Uğurcan Çakır'ın bugünkü 90 dakikada ilk 11'de olması bekleniyor. Konuk ekip Gaziantep FK'da da sakatlığı olan Mbakata, Abena ve Kozlowski'nin yanı sıra kart cezalıları Rodrigues, Tayyip Talha ve Camara bu akşam RAMS Park'ta forma giyemeyecekler.