Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. Lider Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sarı kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İşte müsabakanın muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. Lider Galatasaray, bu akşam sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 20.00'da santrası yapılacak 18. hafta mücadelesinde Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan ve 1 beraberlik Aslan 42 puanla zirvede oturuyor. Gaziantep FK da ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 3 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı. Öte yandan İki ekip hafta arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda ise hata yapmadı. Galatasaray, Fethiye'yi 2-1, G.Antep de Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.
ÖNEMLİ EKSİKLER BULUNUYOR
Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da Gaziantep FK maçında görev alamayacak. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ve Türkiye Kupası'nda Fethiyespor maçlarında süre almayan kaleci Uğurcan Çakır'ın bugünkü 90 dakikada ilk 11'de olması bekleniyor. Konuk ekip Gaziantep FK'da da sakatlığı olan Mbakata, Abena ve Kozlowski'nin yanı sıra kart cezalıları Rodrigues, Tayyip Talha ve Camara bu akşam RAMS Park'ta forma giyemeyecekler.
SINGO NETLEŞMEDİ
Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo'nun durumu yakından takip ediliyor. Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Singo'nun Gaziantep FK karşısında oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.
İÇ SAHADA BAŞARILI
Aslan, bu sezon RAMS Park'taki Süper Lig maçlarında başarılı performans gösteriyor. Sezonda 9 iç saha maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Sahasındaki lig maçlarında rakip ağları 22 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 8 gol gördü. Galatasaray, iç sahada oynadığı Süper Lig'deki son 27 maçında yenilmedi.
BURAK YILMAZ CEZALI
Gaziantep FK'da Teknik Direktör Burak Yılmaz, bugünkü Galatasaray deplasmanında takımının başında yer alamayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynadıkları maçta hakemlerle tartışma yaşayan ve kırmızı kart gören Burak Yılmaz cezalı durumda.
BURUK'UN KAYBI YOK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Gaziantep FK'ye karşı puan kaybı yaşamadı. Tecrübeli teknik adam, G.Saray'ın başında olduğu süreçte Gaziantep FK'ye karşı ligde 7 galibiyet elde etti. Buruk yönetimindeki G.Saray, bu süreçte 17 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 golü kalesinde gördü.
CİMBOM'UN ÜSTÜNLÜĞÜ
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de bu akşam 14. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisiyle daha önce yaptığı 13 maçta 11 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, 1 müsabakayı Gaziantep FK kazandı. Cimbom, Süper Lig'de Gaziantep ile oynadığı son 7 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Trendyol Süper Lig'de 18. haftada bu akşam Gaziantep'i konuk edecek Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.