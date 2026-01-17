Alex Toth KİMDİR? Toth kaç yaşında ve nereli? Kariyeri ve istatistikleri
Genç yaşına rağmen sahadaki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Alex Toth, futbolseverlerin radarında yer almaya devam ediyor. Adının Türk kulüpleriyle anılmasıyla birlikte merak uyandıran yetenekli oyuncu hakkında "Alex Toth kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları sıkça araştırılıyor. Piyasa değeri yakından takip edilen genç futbolcunun kariyer basamakları ve istatistikleri ise sporseverlerin ilgisini çekiyor. İşte Alex Toth hakkında merak edilenler...
Yayın Tarihi: 15.01.2026 - 23:37Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 - 09:28
ALEX TOTH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Alex Toth, 23 Ekim 2005 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte bölgesinde dünyaya geldi. 1,81 metre boyuna sahip 20 yaşındaki Toth, profesyonel futbolculuk kariyerine Ferencvaros ekibinde devam ediyor.
ALEX TOTH MEVKİSİ NE?
Kısa süre içerisinde önemli başarılara imza atan Alex Toth merkez orta saha mevkisinde oynuyor. Sağ ayaklı teknik bir isim olarak ön plana çıkan Toth, aynı zamanda ön libero ve on numara bölgelerinde de forma giyiyor.
ALEX TOTH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Ferencvaros'ta başlayan ve 2023 yılında Soroksar'a kiralanan Alex Toth, 2024 yılında Macar ekibine geri dönerek, kariyerine Ferencvaros takımında devam ediyor.
ALEX TOTH İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon 25 maçta forma giyen Alex Toth, 2 gol ve 5 asist yaptı. Kariyeri boyunca 82 karşılaşmada süre bulan Toth, bu mücadelelerde 4 defa fileleri havalandırırken, 16 kez gol pası verdi. Macaristan Milli Takımı'nda ise 9 maçta oynayan 20 yaşında futbolcu, henüz skor katkısında bulunamadı.
ALEX TOTH PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Alex Toth piyasa değeri 8 milyon euro.